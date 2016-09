Danske Jonas Larsen (i midten), som her ses vinde sit indledende heat, er lykkelig for sin bronzemedalje ved para-OL.

Dansk bronzesvømmer: Det er det største nogensinde

Parasvømmeren Jonas Larsen var bitter over, at han ikke kunne følge med kineser, men han var glad for bronzen.

- Det er det største nogensinde. Det er svært rigtigt at beskrive, hvordan jeg har det lige nu. Det er fire års hårdt, hårdt arbejde, der lykkes, siger Jonas Larsen.

Han er født med PFFD, som er en ikke-arvelig medfødt defekt, der kan påvirke bækkenet, hofteknoglerne og lårbenet.

New Zealands Cameron Leslie vandt guld og satte verdensrekord, mens kinesiske Zhipeng Jin tog sølvet med en tid, der var syv sekunder bedre end danskerens.

- Jeg var rigtig godt med på de første 100 meter, men jeg manglede den sidste finish. Men det er svært at ærgre sig, når jeg står med en medalje, siger Jonas Larsen.

Bronzemedaljen fik han overrakt af den danske PL-legende John "Piskeriset" Petersson, der har været paralympisk mester i disciplinen og nu er næstformand i den internationale paralympiske komité (IPC).

De to har kendt hinanden, siden Jonas Larsen var bare fem år gammel.

- Det er en kæmpe drøm, der går i opfyldelse for alle os, der har fulgt Jonas fra starten. Det var fantastisk at få lov til at hænge medaljen om halsen på ham, for jeg ved, hvor meget arbejde, der ligger bag den, siger John Petersson.

For Jonas Larsen byder tirsdagen på hvile, inden han onsdag er tilbage i Olympic Aquatics Stadium for at svømme 50 meter bryst. Senere på ugen gælder det 50 meter ryg og 100 meter fri.