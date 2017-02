Dansk basketballklub fyrer profil efter kontrovers

- Det er med ærgrelse, at vi må orientere om, at Team FOG Næstved har truffet beslutning om at stoppe samarbejdet med Cheikh Sane, siger klubbens direktør, Andreas Larsen.

- Baggrunden for ophøret skal ses i det lys, at vi skal kunne se os selv, vores ansatte og samarbejdspartnere i øjnene inden for rammerne af et værdisæt.

- Vi har haft en episode onsdag aften, hvor Cheikh Sane meget klart har forbrudt sig mod det værdisæt på en sådan måde, at jeg efter at have evalueret med den øvrige sportslige ledelse ikke kan se, at vi kan træffe en anden beslutning, siger direktøren.

Team FOG Næstved, der ligger nummer tre i den bedste danske række, undlod torsdag at have Cheikh Sane med i truppen til kampen mod Svendborg Rabbits.

Det skete, fordi han ifølge klubben var en del af en kontrovers under træningen onsdag.

Den 2,07 meter høje Cheikh Sane har været en profil for Team FOG Næstved i sæsonen.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette rent sportsligt kan komme til at koste.

- Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at det er vores største drøm at hjemføre det danske mesterskab til vores område, men det skal ikke være for enhver pris, siger Andreas Larsen.