Michael Ask, der er direktør for Anti Doping Danmark (ADD), er ærgerlig over, at Pernille Blume (på billedet) har fået lækket personfølsomme oplysninger.

Dansk antidopingchef vil have datasikkerhed skærpet

I Anti Doping Danmark vil man have datasikkerheden skærpet, efter at OL-atleter er blevet udstillet.

- Vi er i tæt dialog med både Wada, IOC og vores kolleger fra USA, som var de første ofre (i lækagesagen), i forhold til at få datasikkerheden skærpet yderligere, siger Michael Ask.

Torsdag blev det lækket af hackergruppen Fancy Bear, at den danske OL-guldvinder Pernille Blume brugte astmamedicin, da hun vandt guld i 50 meter fri ved legene i Rio.

Det var medicin, svømmeren havde fået tilladelse til at benytte af både ADD og IOC.

- I Pernilles tilfælde er det måske knap så intimt, men det kunne jo have været alt muligt andet, som var kommet frem på denne måde. Det må selvfølgelig ikke ske.

- Så vi lægger sammen med en lang række andre nationale antidopingorganisationer så meget pres, vi kan på Wada og IOC.

- For noget tyder på, at det er IOC's konto, der er blevet hacket. IOC havde en særlig konto i forbindelse med de olympiske lege.

- Så det er dybt beklageligt, og vi gør, hvad vi kan for at få myndighederne til at håndtere det, siger Michael Ask.

Wada har flere gange taget afstand fra hackerne, som i alt har lagt 29 atleters data ud på nettet. ADD tog fat i problemet, da de fire første atleter fra USA fik lækket deres oplysninger.

- Vi har allerede, inden det blev kendt, at der var en dansk atlet med, sammen med en lang række andre antidopingorganisationer rettet henvendelse til Wada, som er klar over, at de har et problem.

- Det må ikke kunne ske, at man kan hacke personfølsomme og lægefaglige oplysninger, forklarer Michael Ask.

Ifølge Wada og ADD er det Rusland, som står bag lækagen, og motivet skulle være hævn for IOC's udelukkelse af adskillige russiske atleter ved legene i Rio. Udelukkelsen skete efter en omfattende Wada-rapport om systematisk doping i Rusland.

- Det er dybt bekymrende, at en hackergruppe som Fancy Bear, som kan forbindes til det russiske sikkerhedspoliti, bruger sådanne ulovlige metoder til at forsøge at aflede opmærksomheden på deres egne ulovligheder.

- Det er dybt problematisk, og det er meget nærliggende at tænke, at det er en form for hævn. Vi har sammen med USA været nogle af dem, som har råbt højest (i forhold til at få russerne straffet), forklarer Michael Ask.