Dansk VM-målmand: Næste skridt er at tæve Sverige

Mødet med Sverige søndag aften er en af den slags kampe, hvor resultatet synes givet på forhånd, for når danskere og svenskere mødes i ishockey, vinder svenskerne altid.

På papiret er opgaven tæt på uoverkommelig for det danske ishockeylandshold.

Sådan har det i hvert fald været indtil nu. Sammen med Rusland er Sverige den modstander, som Danmark historisk har haft det sværest imod.

- Vi har været tæt på nogle gange, men hvis vi skal være helt ærlige er Canada, Rusland og Sverige lidt tungere på papiret end for eksempel Finland, Tjekkiet og USA.

- Det er grunden til, at vi har kunnet overraske oftere mod de tre sidste, siger målmand Sebastian Dahm.

Sverige har vundet alle ti indbyrdes VM-kampe og samtlige de fem testkampe, de to lande har spillet mod hinanden.

Men stimen må jo slutte på et tidspunkt, spørgsmålet er bare: Hvornår?

- Vi ligger og lurer på det, for det næste skridt er, at vi også tæver et af de hold, der har rigtig mange NHL-spillere med, siger Sebastian Dahm.

Sverige har indledt VM med 16 spillere, der til daglig spiller i NHL.

I de seneste dage er målmanden Henrik Lundqvist (New York Rangers) og forwarden Nicklas Bäckström (Washington Capitals) også stødt til lejren for at jagte VM-guld i Tyskland.

Den danske forward Peter Regin drømmer om at få skovlen under nabolandet med de mange stjerner.

- På et eller andet tidspunkt tager vi dem. En dag har de en dårlig dag, og det kan lige så godt være nu som om ti år, siger han.

Den nærliggende forklaring på den svenske overlegenhed mod Danmark er selvfølgelig, at Sverige har et utal af spillere på højeste internationale niveau. Ishockey er ganske enkelt en helt anden størrelse "hinsidan".

Men en medvirkende årsag kan også være, at Sverige altid - med en vis rimelighed - har anset Danmark for at være en lillebror, det vil være yderst pinligt at smide point imod.

Derfor bliver de sjældent fanget i at være ukoncentrerede, mener Sebastian Dahm.

- Nogle af de andre lande har måske ikke i baghovedet, at det ville være en katastrofe at tabe til Danmark. Men jeg tror, at svenskerne vil få en rigtig hård medfart i Sverige, hvis de sætter point til mod os, siger målmanden.

Danmark har fire point i VM-gruppen inden kampen søndag aften. Sverige har samlet ti.