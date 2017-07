Dansk Sky-chef: Dopingmistanke påvirker ikke rytterne

Det britiske hold har ellers slået sig op på en nultolerancepolitik over for doping i alle henseender.

Sky-holdets dominans den seneste håndfuld år har fået kritikere til at insinuere, at holdet må køre på mere end bare gode cykler og perfekt timet formkurve.

Men et russisk hackerangreb af Det Internationale Antidoping Agenturs (Wada) database kort efter OL i Rio viste, at Skys Tour-vinder fra 2012, Bradley Wiggins, havde fået dispensation til at få indsprøjtninger mod astma indeholdende stoffer, som er på dopinglisten.

Det kan alle sportsfolk få, hvis de har en lidelse, som en læge bekræfter.

I Wiggins' tilfælde var problemet bare, at han og holdet meget klart havde benægtet, at han nogensinde havde fået indsprøjtningerne. Og i øvrigt havde han fået dem lige op til de tre grand tours, hvor han jagtede sejren.

Det har kastet voldsom mistanke over holdet, men ifølge Skys tekniske direktør, danskeren Carsten Jeppesen, så har virakken omkring holdet ikke påvirket rytterne.

- Jeg tror, at de mennesker, som trives i det her, hvor du hele tiden skal levere, det er vindertyper. Og jeg tror, at en af grundene til, at de er gode, er, at de er gode til at sortere fra og vide, hvad der er vigtigt for dem, siger Carsten Jeppesen.

Det massive mediepres, som Tour de France altid genererer, betyder også, at disse sager om mistanker bliver taget op igen.

Allerede på Skys pressemøde op til Touren blev emnet taget op, og det var tydeligvis ikke et emne, holdmanager Dave Brailsford eller Chris Froome gad at spilde lange svar på.

Og de kan sagtens abstrahere fra de kritiske journalister, som står og venter lige uden for holdbussen.

- Vi er i en osteklokke, også personalet, og det er du nødt til, hvis du skal præstere på topplan. Så kan du ikke lade dig påvirke af alle de der ting, lyder det fra den danske direktør.

- Folk glemmer, at vi har været i det her så længe. Jeg tror, vi er ret godt til at sige: "Pressen, ja, come on".