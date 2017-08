Dansk OL-guldvinder revser dopet spanier: En kæmpe idiot

Men ellers har førstnævnte næppe lyst til at blive slået i hartkorn med den 39-årige spanier, der for nylig gik i fælden i en dopingtest.

Cykelrytterne Lasse Norman Hansen og Samuel Sánchez har den ting til fælles, at de begge har prøvet at vinde en OL-guldmedalje.

Samuel Sánchez blev testet positiv for at have indtaget væksthormon, meddelte Den Internationale Cykelunion (UCI) torsdag, og forseelsen gør Lasse Norman Hansen ærgerlig.

- Jeg synes, han er en kæmpe idiot, at han har taget doping. Han siger selv, at det er en overraskelse for ham, men væksthormon hopper ikke ligefrem ind i kroppen af sig selv, siger danskeren til TV2 Sport.

Lasse Norman Hansen skal fra lørdag køre med i etapeløbet Vuelta a España, hvor Samuel Sánchez også skulle have deltaget.

Det bliver der imidlertid ikke noget af, efter at BMC-rytteren blev testet positiv.

- Jeg synes, det er trist og sørgeligt, at en mand som Sanchez skal testes positiv.

- Han har en masse gode resultater, som der vil blive sat spørgsmålstegn ved nu. Det er pisse ærgerligt. Både for ham og BMC og ikke mindst cykelsporten, siger Lasse Norman Hansen.

Samuel Sánchez vandt i 2008 OL-guld i Beijing i linjeløbet på landevej.

Han er midlertidigt suspenderet af BMC, mens man afventer analyseresultatet af hans B-prøve.

25-årige Lasse Norman Hansen blev OL-guldvinder i banedisciplinen omnium ved legene i London i 2012.

Sidste år erobrede danskeren OL-bronze i Rio i både omnium og som en del af det danske hold i 4000-meter-holdforfølgelse.