Dansk EM-sølvinder skifter til spansk topklub

Efter nederlaget til Holland i EM-finalen blev Sofie Junge Pedersen fejret i både Viborg og København. Og tidligere i denne uge afslørede hun, at et klubskifte var på vej.

- Sikke en fantastisk modtagelse vi fik i Viborg og i København! Det er meget rørende at opleve, at så mange mennesker har fulgt os og delt den fantastiske EM-oplevelse med os!

- Nu står den på nogle dages ferie, og så skal der kæmpes videre for flere oplevelser til dansk fodbold.

- Og for mit eget vedkommende skal jeg have fundet mig en ny klub, men jeg tror på det falder på plads i løbet af nogle dage.

- Man kan i hvert fald kun blive motiveret til at kæmpe videre med sådan en opbakning, skrev hun på Facebook.

I sommeren 2015 skrev hun under på en kontrakt med svenske Rosengård, der ikke kunne gøre brug af hende i det meste af et år.

25-årige Sofie Junge Pedersen missede store dele af 2016 og frygtede for fodboldkarrieren efter et fald på en frostkold bane, hvor hun slog hovedet.

Fra januar til marts sidste år prøvede midtbanespilleren at komme tilbage i aktion, men hovedpinen blev værre og værre. Til sidst indså hun, at det ikke var vejen frem at jagte et hurtigt comeback.

- I april sidste år lå jeg ned med lukkede øjne i 20 timer i døgnet.

- Det var mentalt hårdt ikke at vide, hvornår det ville stoppe. Hvis jeg vidste, at det ville tage tre måneder, var det nemt. Men det vidste jeg intet om, sagde Sofie Junge Pedersen til Ritzau under EM.