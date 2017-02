Cheftræner Lars Frederiksen forventer, at Team Esbjerg kvalificerer sig til slutspillet.

Danmarksmestre slider hårdt for slutspilsplads

Team Esbjergs cheftræner forventer, at vestjyderne selv klarer ærterne og booker billet til slutspillet.

Efter de seneste sæsoners succes, der kulminerede med DM-titlen i fjor, er Team Esbjerg i denne sæson havnet i problemer og ligger et stykke efter håndboldligaens tophold.

Team Esbjergs cheftræner, Lars Frederiksen, har stor tiltro til, at vestjyderne kan sikre pladsen, selv om holdet med 25-27-nederlaget til topholdet FCM Håndbold onsdag har tabt to ligakampe i træk.

- Vi går selvfølgelig efter at komme i slutspillet, og det er vi også gode nok til, selv om vi har lidt problemer med at lukke kampene, siger Lars Frederiksen.

- Men når vi er lige ved og næsten som mod FCM Håndbold, viser det, at vi godt kan matche de bedste hold i ligaen.

- I de sidste fire kampe skal vi møde fire hold, som ligger under os. Det bliver svært, men vi går efter at vinde dem alle, for så er slutspilspladsen sikret, siger han.

Esbjergenserne skal møde Randers HK, Odense, Skanderborg og TTH Holstebro i grundspillets sidste fire kampe.

Lars Frederiksen og Esbjerg-lejren kommer også til at have et lille øje på konkurrenterne i kampen om de attraktive pladser i slutspillet.

- Vi kommer hovedsageligt til at kigge på os selv, men det er heller ikke sådan, at vi ikke lige skuler mod de andre holds kampe. Vi bør dog være gode nok til selv at afgøre det, siger han.

FCM Håndbold har mødt Esbjerg i DM-finalen i de seneste to sæsoner. Midtjydernes cheftræner, Kristian Kristensen, forventer, at Team Esbjerg igen når frem til de sjove kampe i slutspillet.

- Esbjerg skal nok komme. Jeg forventer, at de er der, når der skal deles metal ud. Alle håndboldtrænere og hold har været i en situation, hvor det sidste lige mangler, som det gør for dem lige nu, siger FCM-træneren.

Søndag mødes Team Esbjerg og FCM igen, denne gang er det i Champions League i Esbjerg.