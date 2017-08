Danmarksmester fører fransk cykelløb inden sidste etape

- Det er fantastisk at vinde enkeltstarten, starte fredagens etape i førertrøjen og faktisk have en reel chance for at vinde løbet, siger danmarksmesteren i linjeløb i en pressemeddelelse.

- Jeg har ikke vundet en etape, siden jeg var juniorrytter. Så hvis det fredag ender med en sejr, så er det en kæmpe ting for mig, og det vil være en af de største sejre i min karriere sammen med danmarksmesterskabet.

- Nu tror jeg på det, og vi tror på det som hold, for vi har kørt rigtig godt.

Det var tydeligt at se, at der var noget stort under opsejling fra den danske rytter under torsdagens enkeltstart, fortæller Alain Gallopin, som er sportsdirektør hos Trek-Segafredo.

- Helt ærligt så overraskede Mads mig i dag (torsdag, red.). Da jeg så mellemtiden, så sagde jeg til ham: "Du kommer til at vinde din første enkeltstart! Bliv ved!".

- Han kørte som en rytter med masser af erfaring. Ingen panik, og på stigningerne kørte han godt. Han gjorde det godt. Han har en stor fremtid, siger Alain Gallopin.

Danskeren lå nummer tre i klassementet inden torsdagens enkeltstart, men efter etapesejren har han nu 35 sekunder ned til spanske Jonathan Castroviejo (Movistar) på andenpladsen.

Fredag skal Mads Pedersen forsvare sin hvide førertrøje. Det sker på en 157,8 kilometer lang rundstrækning i byen Poitiers.