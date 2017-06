Danmarks eventyrlige sommer endte med guld

De skulle slet ikke have været med. Men de endte med at vinde det hele.

Anslået 250.000 mennesker deltog i modtagelsen af spillerne, da de 27. juni - dagen efter 2-0-sejren over Tyskland i finalen - kørte i triumftog gennem København.

Optakten til Danmarks EM-deltagelse i Sverige var ellers trist, ja faktisk tragisk.

Det daværende Jugoslavien, der havde kvalificeret sig på bekostning af Danmark, blev udelukket fra slutrunden, fordi der var udbrudt borgerkrig i landet.

Danmark blev med kort varsel tildelt en plads ved EM, og de ellers ferieklare danske spillere måtte hurtigt ændre planer.

Modstanderne i gruppe 1 var Sveriges værter samt England og Frankrig.

11. juni 1992 - under to uger efter at EM-deltagelsen var blevet officiel - stod det undertippede danske landshold klar til den første kamp mod England.

Danmark klarede 0-0 i Malmø i en kamp, hvor midtbanespilleren John "Faxe" Jensen blandt andet havde en afslutning på stolpen.

Mindre godt gik det i den anden kamp tre dage senere i Stockholm. Her tabte Danmark 0-1 til Sverige, der havde Tomas Brolin som målscorer.

Før den sidste gruppekamp 17. juni mod Frankrig i Malmø var danskerne under maksimalt pres.

Efter otte minutter hamrede midtbanespilleren Henrik Larsen imidlertid Danmark foran 1-0 og på vej mod den sejr, der var afgørende for at komme videre fra gruppen.

Franskmændene fik udlignet efter en time ved Jean-Pierre Papin, og det lignede den ventede exit for danskerne.

Men 12 minutter før tid sendte angriberen Flemming Povlsen et indlæg ind i straffesparksfeltet til indskiftede Lars Elstrup, der bugserede bolden i mål.

2-1, og Danmark var klar til semifinalen på Nya Ullevi i Gøteborg.

Her ventede Hollands regerende europamestre med stjerner som AC Milan-trioen Ruud Gullit, Marco van Basten og Frank Rijkaard.

Lige som mod Frankrig fik Danmark en drømmestart, da Henrik Larsen scorede på et hovedstød efter fem minutter.

Lyngby-spilleren scorede også til 2-1 senere i første halvleg, efter at Dennis Bergkamp havde udlignet til 1-1.

Cirka 20 minutter før tid indtraf et uhyggeligt uheld, da venstrebacken Henrik Andersen stødte uheldigt sammen med Marco van Basten.

Tv-billederne af den skrigende danske spiller, der chokeret så ned på sin forrykkede knæskal, gik verden rundt.

Henrik Andersen måtte forlade kampen på en båre og med en langtidsskade som et trist minde fra et ellers storslået EM for ham.

Fire minutter før tid fik Frank Rijkaard udlignet til 2-2, og da den forlængede spilletid endte uden scoringer, måtte holdene ud i straffesparkskonkurrence.

Her reddede Peter Schmeichel hollændernes andet forsøg fra Marco van Basten.

Da Henrik Larsen, Flemming Povlsen, Lars Elstrup og Kim Vilfort udnyttede de første fire danske forsøg, stod Kim Christofte med afgørelsen i fødderne.

Brøndby-forsvareren tog et meget kort tilløb, inden han med et fladt skud næsten midt i målet udplacerede målmandsveteranen Hans van Breukelen.

De udmattede danske spillere kastede sig ud i vilde jubelscener, selv om de for manges vedkommende var plaget af småskader.

Alle mand - naturligvis undtagen Henrik Andersen - blev dog klar til EM-finalen 26. juni, som også blev spillet på Nya Ullevi.

Allerede før finalen mod Tysklands verdensmestre var historien om det ferieramte danske landshold, der tog fusen på storholdene, gået verden rundt.

Historier om den danske trups McDonald's-besøg, minigolfturnering og hustrubesøg på værelserne var godt stof, men i den danske trup var man fuldt fokuseret på at levere endnu en sensation.

Den kom nærmere i finalens 18. minut, da John "Faxe" Jensen med sine egne ord ramte bolden "lige i røven" og tordnede den forbi Bodo Illgner i Tysklands mål til 1-0.

Tyskerne pressede på for en udligning, og Peter Schmeichel måtte levere store redninger, blandt andet på forsøg fra angriberen Jürgen Klinsmann.

12 minutter før tid faldt afgørelsen, da indskiftede Claus Christiansen vandt en luftduel og headede bolden frem til Kim Vilfort.

Brøndby-spilleren tog bolden med - måske med hånden - og efter et træk ind i banen sendte Kim Vilfort bolden i mål via den ene stolpe.

2-0, og tyskerne havde ikke noget modtræk. Danskerne havde leveret sensationen, og på tribunerne jublede prins Henrik og kronprins Frederik i lighed med de rød- og hvidklædte roligans.

Anfører Lars Olsen fik æren af at løfte EM-trofæet op mod den svenske aftenhimmel som den første, og festen blev lang for de danske helte.

Den fortsatte dagen efter med turen i åben bus fra lufthavnen i Kastrup til Københavns centrum, hvor spillerne blev hyldet på rådhuset.

Anslået tog sammenlagt en kvart million mennesker del i hyldesten i København, og alene på Rådhuspladsen sang 150.000 med på "Der er et yndigt land" sammen med spillerne.

Det blev kulminationen på en folkefest, der stadig huskes 25 år efter.