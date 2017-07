Danmarks EM-hold er en blanding af proffer og amatører

Det er langt sværere for danske kvinder end mænd at skabe sig en karriere som professionel fodboldspiller.

Pengene i den hjemlige liga er få, og derfor skal spillerne håbe på en kontrakt i udlandet, hvis de skal udnytte deres fulde potentiale.

Lige nu arbejder eller studerer flere landsholdsspillere ved siden af karrieren.

Det daglige slid i hverdagen rammer ifølge landstræner Nils Nielsen også landsholdet, der i øjeblikket deltager ved EM i Holland.

- Det er svært at nå øverste niveau, hvis man altid er træt, siger Nils Nielsen.

Flere af deltagerne ved EM stiller med trupper udelukkende med fuldtidsprofessionelle spillere. Det er førende nationer som England, Tyskland og Sverige.

- I deres hjemlige ligaer er alle klubberne professionelle. Så de lever af det.

- I længden bliver de lande sværere for os at bide skeer med. Vi har lige nu et hold, der kan være med, fordi vi har en top af spillere, der kan gøre sig i udlandet, mener landstræneren.

Det drejer sig blandt andre om Wolfsburg-stjernen Pernille Harder og Barcelona-forsvareren Line Røddik, der tog tidligt til udlandet for at blive fuldtidsprofessionelle.

Den 19-årige angriber Nicoline Sørensen gør denne sommer det samme, når hun skifter fra det danske mesterhold Brøndby til svenske Linköpings FC.

- Min tid i Brøndby har været meget præget af, at det er deltid.

- Vi studerer eller arbejder alle sammen ved siden af. Der er morgentræning to gange om ugen, bagefter skole eller arbejde og så igen træning om eftermiddagen.

- Man kommer lidt slidt, når man har været i skole eller på arbejde, siger Nicoline Sørensen, der i år er blevet student.

- I Linköping forventer jeg noget helt andet. Vi træner midt på dagen og kan komme sprængfyldt med energi. Jeg vil få sovet de ekstra timer om natten og kan restituere optimalt.

- Der er heller ikke den stressfaktor, at jeg skal huske at lave lektier. Jeg kan fokusere meget mere på banen, siger hun.

Hvis Danmark fortsat skal kunne konkurrere med de store nationer til EM, så kræver det ifølge Barcelona-spilleren Line Røddik en bedre hjemlig liga.

- Det er godt, at vi sender en masse spillere til udlandet, for det løfter både den enkelte spiller og landsholdet.

- Men på lang sigt har vi brug for en god hjemlig liga, hvor vi kan udvikle mange flere spillere, mener Røddik.

- Vi skal tænke over, hvad vi gør herhjemme, for det er et problem, at de bedste spillere forsvinder. Det er et problem, at vi ikke kan give de spillere de forhold, som de fortjener og burde have.

- Der er nok nogen, der skal til at spytte penge i bøtten, hvis det skal ske, siger hun og peger på flere af de store herreklubber - som FC Barcelona hvor hun spiller.

Bayern München, Chelsea og Paris Saint-Germain satser allerede på kvindefodbold, og de får til efteråret selskab af Real Madrid og Juventus.

Senest har FC København meldt ud, at klubben overvejer at starte et kvindehold.