Danmarks Cykle Union støtter mild straf til dopet rytter

Det skyldtes, at han 28. januar i år blev testet positiv for det ulovlige stof DMBA, som han havde indtaget i form af et forurenet kosttilskud.

Dopingnævnet valgte at tildele den 32-årige nykårede DM-guldvinder i enkeltstart den mildest mulige sanktion, fordi "han har udvist den grad af forsigtighed, som kan forventes af en eliteidrætsudøver".

Danmarks Cykle Union (DCU) meddeler i en pressemeddelelse, at unionen bakker op om sanktionen.

- Da der er tale om den lavest mulige grad af skyld, støtter DCU fuldstændig beslutningen om hverken at udelukke Martin Toft Madsen fra træning eller konkurrence.

- DCU er meget opmærksom på risikoen for uagtsomt at indtage forbudte stoffer og har en fast anbefaling om at udvise stor forsigtighed og så vidt muligt anvende kosttilskud, der står opført på Informed-Sports' liste over godkendte produkter.

- DCU vil gentage sine anbefalinger, men håber også, at sagen fører til skærpet kontrol med producenter og forhandlere fra fødevaremyndighedernes side, skriver cykelunionen.

Martin Toft Madsen, der i sidste uge genvandt DM-guldet i enkeltstart, har ikke været suspenderet, mens hans sag er blevet behandlet.

Han mister dog den danske timerekord, som han satte 28. januar under seksdagesløbet i Ballerup.

Det skyldes, at DMBA anses for at være et præstationsfremmende middel.