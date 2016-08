Danmark storsejrer på billig baggrund i generalprøve

Nicolai Jørgensen scorede to gange, da fodboldlandsholdet vandt 5-0 over svagt spillende Liechtenstein.

I onsdagens generalprøve vandt et altdominerende dansk landshold med 5-0 over Liechtenstein i Horsens. Nicolai Jørgensen scorede to gange i første halvleg, mens Andreas Cornelius, Viktor Fischer og Jens Stryger Larsen fandt vej til målet efter pausen.

Med til historien om den komfortable danske sejr hører, at Liechtenstein, verdensranglistens nummer 182, intet havde at byde på.

Derfor kunne Danmarks målmand, Frederik Rønnow, fejre sin landsholdsdebut med at være arbejdsløs gennem kampens første 85 minutter, før han havde en redning.

I den anden ende savnede det danske opbygningsspil tempo fra kampens begyndelse, men det blev gradvist bedre, som kampen skred frem.

Efter en halv times ørkenvandring fik de 8004 tilskuere på Casa Arena endelig en stor målchance - og et mål. Peter Ankersen headede bolden på tværs til Viktor Fischer, der bagest i feltet burde have sendt den videre i mål.

Fischers flugter ramte overliggeren, men han kunne glæde sig over, at Nicolai Jørgensen var først på riposten, som Feyenoord-angriberen akkurat headede over målstregen.

Og så var Jørgensen varm. Tre minutter efter fordoblede han både sin egen og kampens måltotal, da han efter tilfældigheder i feltet modtog bolden helt alene med en chanceløs Peter Jehle i Liechtensteins mål.

De to scoringer gav lidt mere liv til kampen, men trods blandt andet en stor hovedstødsmulighed til Pierre-Emile Højbjerg, blev der ikke scoret yderligere i første halvleg.

Efter en halvtam første halvleg ændrede Hareide taktik for at få testet et 4-3-3-system af inden VM-kvalifikationen.

I den forbindelse blev FCK'erne Thomas Delaney og Andreas Cornelius sendt på banen i stedet for Pierre-Emile Højbjerg og den nyudpegede anfører Simon Kjær.

Justeringen gav hurtigt bonus, og volumen af målchancer steg markant.

Efter fire minutter på banen drejede Andreas Cornelius et fladt indlæg i mål med hælen. En kæk afslutning fra angriberen, der senest spillede en landskamp for to år siden.

Cornelius fik vist sig yderligere frem, da han lagde op til Danmarks fjerde mål, som blev prikket over stregen af Viktor Fischer efter lidt mere end en times spil.

Åge Hareide havde også en heldig hånd med i Danmarks sidste mål. Indskiftede Yussuf Poulsen løb i dybden og fandt en anden indskifter, debutanten Jens Stryger Larsen, som sendte bolden i en blød bue over målmanden.

Kun gode aktioner fra målmand Peter Jehle forhindrede den danske sejr i at blive større.