Danmark stiller med international erfaring til cykel-VM

Med navne som Cecilie Uttrup Ludwig (Cervelo-Bigla), Julie Leth (Wiggle High5), Christina Siggard (Veloconcept), Trine Schmidt (Lotto-Soudal), U23-europamester Pernille Mathiesen (Veloconcept) og den danske mester Camilla Møllebro (Veloconcept) på holdkortet kan landstræner Catherine Marsal glæde sig over en meget bred VM-trup.

- Vi har to meget stærke kort i Amalie (Dideriksen, red.) og Cecilie (Uttrup Ludwig, red.), og oplægget er netop, at vi skal kunne spille flere kort, når vi ser, hvordan løbet udvikler sig, siger Marsal.

- Vi ved, at Amalie kan gøre sig gældende i en samlet spurt - både i en mindre gruppe og i en massespurt som sidste år.

- Men det er sandsynligt, at flere hold vil gøre løbet hårdt og forsøge at få en gruppe med nogle klatrere afsted, og der har vi Cecilie som et stærkt kort.

For Marsal er guldfavoritterne dog det hollandske hold.

- Jeg tror, de (Holland, red.) vil gøre alt for at komme af med de andre nationers sprintere undervejs - sådan kører hollænderne altid, og vi kan forvente et meget svært løb, siger landstræneren.