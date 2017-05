Danmark slipper for hasteindkaldt tysk ishockeystjerne

Edmonton Oilers-profilen Leon Draisaitl har meldt sin ankomst til turneringen, efter at Oilers tidligere på ugen røg ud af NHL-slutspillet med et knebent nederlag til Anaheim Ducks.

Men det danske landshold behøver ikke at forberede sig på den målfarlige forward, når Danmark og Tyskland tørner sammen i Lanxess Arena fredag aften.

Det står nemlig klart, at Leon Draisaitl ikke når til Köln tidligt nok til at spille mod danskerne.

Først lørdag morgen forventer den tyske lejr at kunne byde den 21-årige profil indenfor i lejren, og han kan derfor tidligst blive klar til mødet med Italien samme aften.

Hvis tyskerne slår Danmark, har hjemmeholdet fortsat pæne muligheder for at nå kvartfinalen, for holdet afslutter gruppespillet med et møde med den direkte konkurrent, Letland, på tirsdag.

Derfor er det noget af et scoop for landstræner Marco Sturm, at han får tilgang af den stærke NHL-forward.

- Han er Tysklands bedste spiller, siger New York Islanders-backen Dennis Seidenberg til sport1.de om Draisaitl, der i 2014 blev udvalgt som nummer tre i NHL-draften.

Han kommer til VM med selvtillid efter en kanonsæson i den nordamerikanske liga, hvor han leverede 29 mål og 48 assist i 82 grundspilskampe.

Endnu mere imponerende er hans 16 point i 13 playoff-opgør. Et tal, der kun bliver overgået af Evgeni Malkin fra Pittsburgh Penguins, som står noteret for 18 point.