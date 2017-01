Danmark skal møde Rusland i kvartfinalen ved ishockey-VM

Danmarks U20-landshold slipper for at skulle møde hjemmebanefavoritten Canada i kvartfinalen ved VM.

De danske ishockeytalenters chancer for at fortsætte succesen ved VM for U20-landshold i Canada er muligvis blevet bedre efter den afsluttende kamp i gruppe A.

Her lykkedes det natten til søndag dansk tid Finland at vinde 2-0 over Schweiz, og det resultat sikrer Danmark en andenplads i gruppen.