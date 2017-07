Danmark sender tyske giganter ud af EM

De danske fodboldkvinder leverede søndag en sensationel 2-1-sejr over Tysklands regerende europamestre.

Tyskland har siddet på EM-tronen siden 1995. I mere end to årtier havde ingen formået at sende tyskerne ud af turneringen. Men det blev der lavet om på i søndagens udsatte kvartfinale i Rotterdam.

Målmand Stina Lykke indledte med et stort drop på et ufarligt tysk langskud efter to minutter. Lykke ville slå bolden væk, men ramte den skævt, og så hoppede den ind bag keeperen.

Isabel Kerschowskis 1-0-mål gjorde en i forvejen svær kamp, endnu sværere for de undertippede danskere.

Men Danmark svarede godt igen efter pausen, hvor Nadia Nadim udlignede til 1-1 på et hovedstød og antændte et håb.

Stine Larsen leverede et stærkt forarbejde på højrekanten, hvor hun holdt godt fast i bolden. Linjedommeren markerede for tysk frispark, og Dzsenifer Marozsan og Isabel Kerschowski stoppede med at spille.

Dommer Katalin Kulcsar undlod at fløjte, og så kunne Stine Larsen løbe mod baglinjen og sende bolden ind i panden på Nadim.

Et rystet tysk mandskab sejlede nu rundt i forsvaret, og danskere havde mange chancer for at knockoute den tyske gigant.

De danske kontraangreb var farlige hver gang, og der var mange af dem.

En stor mulighed tilfaldt Katrine Veje. Et indlæg fra Nadim fandt vej over til den hurtige venstrekant, der fik banket bolden op på overliggeren.

Det virkede slet ikke utænkeligt, at bolden på et tidspunkt ville havne i det tyske mål endnu en gang.

Med syv minutter tilbage kom 2-1-scoringen så. Højrebacken Theresa Nielsen havde taget turen op i det tyske straffesparksfelt, og her kunne hun heade Frederikke Thøgersens tværpasning i mål.

Danmark havde chancen for at score yderligere, men Stina Lykke i det danske mål måtte også vise sine evner i et par situationer.

Danmark skal på torsdag forsøge at følge den sensationelle sejr op mod enten Østrig eller Spanien i semifinalen.