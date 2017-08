Danmark satser alt på Cort i EM-drøm om tocifret medaljehøst

For første gang i mange år har landsholdet stor interesse i en massespurt, da Magnus Cort (Orica-Scott) forventes at kunne bokse om sejren med de hurtigste.

- Planen er at komme hjem til en samlet spurt. Det vil sige, at et samlet hold står bag Magnus Cort, understreger landstræner Anders Lund.

I en årrække var Lund selv en central brik i finalerne under mesterskaber, da Matti Breschel var kaptajn. Men i de år kørte man ikke for at kontrollere et løb, som det kan ske søndag ved EM.

Det er blevet aktuelt med Magnus Cort, i særdeleshed fordi landsholdet ved EM stiller med ni mand.

- Ni ryttere på hjemmebane er et drømmescenarie. Vi er mere end spændte, og vi glæder os rigtig meget til at sætte prikken over i'et efter en fantastisk uge her i Herning, siger Lund.

Han forventer, at holdet kan være med, hvor "det er rigtig sjovt". Indtil videre har Danmark vundet ni medaljer ved EM.

- Cort er en rytter, der blander sig i toppen af massespurterne, og det vil vi forsøge at sætte i spil i morgen om muligt, siger landstræneren.

For den bornholmske kaptajn er det første gang, at han stiller til et mesterskab med så massiv opbakning.

- Jeg er meget spændt. Det er kæmpe stort at køre et mesterskab på hjemmebane - og som senior at have opbakning fra landsholdet.

- Det er ikke mange år siden, at jeg bare drømte om at være del af et landshold, siger Cort.

Orica-Scott-rytteren kommer med et frisk topresultat fra RideLondon Classic sidste søndag, da han blev nummer to efter EM-løbets nok største favorit Alexander Kristoff.

- Jeg føler, at formen er god, og jeg har et rigtig, rigtig stærkt landshold, så jeg har troen på, at vi kan levere noget, siger Cort.

Erfarne Lars Bak bliver holdets vejkaptajn. Han skal træffe de hurtige beslutninger, hvis der skulle ske noget uventet, eller hvis sidevinden splitter feltet.