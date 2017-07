Danmark råder over en af EM's største fodboldstjerner

Flere kommentatorer har i ugerne op til EM udråbt den målfarlige og teknisk stærke angriber Pernille Harder som afgørende for, om de danske titeloutsidere får succes eller ej.

Når EM-slutrunden i Holland skydes i gang søndag aften, så råder det danske kvindelandshold over en af slutrundens allerstørste stjerner.

- Man kan ikke vinde et EM selv - fodbold er en holdsport.

- Så jeg har fokus på det, jeg skal gøre på banen. Det jo det, der har gjort, at folk mener, at jeg er en af de helt store stjerner og vigtig for holdet.

- Jeg skal bare fortsætte med at gøre det, jeg gør, siger Danmarks største profil før søndagens første gruppekamp, hvor Belgien venter.

Den i dag 24-årige Harder har levet som professionel fodboldspiller siden 2012, hvor hun skiftede fra Skovbakken til svenske Linköping. I vinter gik turen videre til storklubben Wolfsburg.

På alle sine klubhold og på landsholdet scorer hun mange mål.

- Det har jeg altid gjort. Det ligger til mig, siger Harder og smiler lidt.

- Det er også noget, jeg arbejder med. Jeg har haft en personlig afslutningstræner, som jeg stadigvæk træner med, når jeg er hjemme i Danmark.

- Så snart jeg ser en mulighed, så sprinter jeg ind i feltet, fordi det er der, man laver mål, siger Pernille Harder.

46 gange har hun hidtil lynet for landsholdet i 86 kampe.

Midtjyden begyndte til fodbold, da hun var fem-seks år. Selv om talentet fra en tidlig alder var indlysende, så har hun i en tidlig alder arbejdet på at optimere sig selv udenfor kridtstregerne.

Hun begyndte at bruge en mentaltræner, da hun gik på fodboldlinjen på en efterskole i Ikast. Nogle af drengene på skolen spillede på FC Midtjyllands akademi, hvor der var fokus på det mentale.

- Jeg blev påvirket af, hvordan de arbejdede med det mentale, og så gjorde jeg det samme, forklarer hun.

Da skoleåret sluttede, pressede hun på for at komme ind på akademiet i FC Midtjylland, hvor hun fik lov til at træne med drengene. Samtidig spillede hun for Skovbakken i landets bedste række på kvindesiden.

- Om morgenen trænede jeg med FCM's akademi, og så var det videre til gymnasiet i Ikast. Når jeg var færdig der, så kørte jeg til Skovbakken og trænede halvanden til to timer.

- Så var jeg hjemme ved 21-tiden, fik noget at spise og lagde mig til at sove. Der var ingen tid til at slappe af, fortæller hun.

Pernille Harder altid vidst, at hun ville ende som fuldtidsprofessionel.

- Jeg ville være professionel i Tyskland.

- Jeg har altid haft gode oplevelser, og det er gået meget let for mig uden store bølgedale, også fordi jeg har arbejdet hårdt for det.

- De gode oplevelser viste mig, at jeg kunne gøre det. Jeg vidste, at jeg kunne tage til Sverige og blive professionel, og det var også mit første skridt efter gymnasiet, fortæller hun.

Sverige har i flere år været langt fremme med kvindefodbold, og danskeren fik en løn, hun med egne ord kunne leve fint af.

- Det var en stor omvæltning at komme til Linköping, hvor jeg havde fem minutter til træningsbanen, trænede om formiddagen og var hjemme resten af dagen.

- I Danmark var der måske 100 personer til ligakampene, og ingen skrev om det. Man kunne spille kampe, uden at nogen vidste det.

- I Linköping var de større medier der altid. Kampene blev vist på tv, og der var måske 1000 tilskuere.

- Det var fedt at mærke den anerkendelse - at nogen ved, at man findes. Ikke fordi jeg vil være kendt, men det er fedt, at nogen ved, hvad man laver, siger Pernille Harder.

I 2015 og 2016 blev hun kåret til den bedste spiller i svensk fodbold, og det skabte en del opmærksomhed, da hun gik på scenen til den svenske fodboldgalla sammen med superstjernen Zlatan Ibrahimovic.

- Det var da fedt at stå med Zlatan, men jeg var mere glad for priserne.

- I Danmark kom der mere fokus på mig, men i Sverige var det bygget op over tid. Det var ikke de priser, der gjorde mig kendt i Sverige, siger Harder.

For et halvt år siden lokkede storklubben Wolfsburg med endnu bedre faciliteter, en realiserbar drøm om en Champions League-titel plus en kontrakt, som hun ikke bare kan leve fint af, men "rigtig fint af".

- Flere af de store stjerner spiller på det hold. Jeg vidste ikke, om jeg kunne være med på det niveau, før jeg havde prøvet, siger hun.

Med Harder som en profil vandt Wolfsburg det tyske mesterskab og pokaltitlen. I pokalfinalen mod SC Sand i maj scorede hun begge mål i en 2-1-sejr.

Det næste mål er at vinde Champions League med Wolfsburg, og om ti år vil hun måske prøve sig selv af i USA.

- Der er ikke nogen klub, jeg hellere vil være i nu her.

- På et tidspunkt vil jeg måske opleve noget mere. Så jeg vil ikke sige, at jeg er i Wolfsburg resten af min karriere. Jeg kunne godt tænke mig at komme til USA og få den oplevelse med.

Selv om Wolfsburg lønner hende godt, så har hun ikke penge til resten af sin levetid.

- Så skal man tjene mange penge. Lige nu lever jeg godt. Men der er stadig en tid efter fodbolden, jeg skal have fokus på.

- Jeg tænker lidt på, hvad det skal være. Jeg kunne godt tænke mig noget inden for fodbold. Måske starte noget op selv, hvis jeg kan komme på en god idé, siger hun.

Danmark åbner EM søndag klokken 20.45 mod Belgien. Derefter venter gruppekampe mod Hollands værter og Norge.