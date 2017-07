Danmark henter VM-sølv i sprintstafet

Det var samtidig fjerde år i træk, at Danmark vinder en VM-medalje i sprintstafet.

Danmark kunne dog ikke forhindre Sverige i at vinde VM-guld, efter at svenskerne tidligt slog et hul og ikke var til at hente.

Det var primært Tue Lassen og Maja Alm, der sikrede de danske sølvmedaljer på deres ture.

Det så svært ud for Danmark, da Tue Lassen skulle løbe de knap fire kilometer, men Tue Lassen løb solidt, mens flere nationer lavede orienteringstekniske fejl på rutens skovstykke.

Dermed var Danmark med i medaljekampen igen, da Tue Lassen sendte Maja Alm ud på Danmarks sidste tur.

Den individuelle verdensmester hentede først russiske Galina Vinogradova og derefter Tjekkiets Denisa Kosova og løb i mål som nummer to, da hun ikke kunne hente Sveriges Helena Jansson.

- Det var for vildt. Det var virkelig hektisk, for vi var mange, der gik ud på samme tid. Jeg lavede en lille fejl ved første post, hvor de andre pressede hårdt på.

- Så jeg var presset fysisk og følte mig træt, men jeg vidste, at jeg skulle holde fokus på mit eget løb, for jeg er stærk set over hele banen, siger Maja Alm i en pressemeddelelse fra Dansk Orienterings-Forbund.

Ud over Maja Alm og Tue Lassen bestod det danske landshold af Cecilie Klysner og Andreas Boesen.

Årets VM bliver afholdt i Tartu i Estland.