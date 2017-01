De danske håndboldkvinder kan nyde godt af Danmarks delte værtskab for håndbold-VM i 2023. (Arkivfoto).

Danmark bliver vært for håndbold-VM for kvinder i 2023

Der bliver afholdt håndbold-VM for kvinder i tre nordiske lande, når kalenderen rammer december 2023.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) annoncerede det lørdag eftermiddag som en nyhed under det igangværende VM for herrer i Frankrig.

Danmark skal sammen med Norge og Sverige afvikle håndbold-VM for kvinder i 2023, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Dermed er det tre lande fra Skandinavien, som sammen skal afholde verdensmesterskaberne.

Det skal ifølge DHF skabe udsolgte arenaer i flere byer i flere lande på samme tid.

- VM i 2023 vil blive fantastisk. Vi har virkelig gode erfaringer med at dele værtskabet med Norge, og vi er henrykte over, at Sverige nu bliver en del af holdet, siger Jan Kampmann fra den danske arrangørkomité.

- Med tre værtslande har vi tre hjemmebaner, og vi forventer derfor, at vi kan fylde flere haller til endnu flere kampe, skabe fantastisk stemning i hallerne og supplere eventen med super fan-zoner og byaktivering, siger han.

Samme toner kommer fra Kaare Geir Lio, som er præsident i Det Norske Håndboldforbund.

- Vi er meget glade for det delte værtskab, og vi føler, at det er en fantastisk måde at udvikle vores nære samarbejde.

- Jeg mener, vi har et fantastisk grundlag for at skabe det perfekte verdensmesterskab, og vi ser meget frem til det, siger Kaare Geir Lio.

Spillestederne ved VM i december 2023 er endnu ikke besluttet.

Det nordiske bud blev præsenteret i Paris på et møde i IHF af repræsentanter for håndboldforbundene i Norge, Sverige og Danmark samt Sport Event Denmark.

De øvrige budgivere for VM i 2023 var Ungarn og Rusland.

Tidligere er der afholdt flere verdensmesterskaber i håndbold i Skandinavien. Det er sket i Norge i 1993, i Norge og Danmark i 1999 samt i Danmark i 2015.

Norges kvinder har vundet VM i 1999, 2011 og 2015, mens de danske håndboldkvinder vandt VM i 1997.