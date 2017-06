Daniel Wass holder dør åben for sommerskifte

Den danske landsholdsspiller er glad for at være i klubben, der i denne sæson nåede frem til semifinalen i Europa League.

Daniel Wass er dog ikke afvisende over for et klubskifte.

- Alt kan ske denne sommer. Vi har en dialog med klubben, men man ved aldrig, hvad der kommer til at ske, siger danskeren til bold.dk.

- Jeg er rigtig glad for at være i klubben, men der sker altid vilde ting i sommerens transfervindue, så der er ingen grund til at stå og sige, at et skifte aldrig ville kunne komme på tale.

- Hvis der kommer en klub med et godt tilbud, er Celta jo også en klub, som er klar til at sælge, det har vi set mange gange før. Jeg er glad for at være her, det har jeg sagt mange gange, og en forlængelse er heller ikke umulig, siger han.

Celta sagde for nylig farvel til cheftræner Eduardo Berizzo, der fra næste sæson bliver afløst af Juan Carlos Unzué.

Daniel Wass kom til Celta fra franske Evian i sommeren 2015.

Danskerens kontrakt med den spanske klub udløber om to år.