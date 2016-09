Daniel Wagner tager bronze i længdespring ved para-OL

Danmark har nu hentet syv medaljer ved de paralympiske lege i Rio, efter at Daniel Wagner lørdag tog bronze.

Det er Wagners anden medalje ved legene, efter han også vandt sølv på 100 meter, og bronzemedaljen betyder, at Danmark nu er oppe på syv medaljer i alt ved de paralympiske lege.

Daniel Wagner præsterede at springe 6 meter og 57 centimeter, hvilket altså ikke var nok til at snige sig foran japanske Atsushi Yamamoto, der tog sølv med et spring på 6 meter og 62 centimeter.

Guldet gik til tyske Heinrich Popow, der vandt med et spring på 6 meter og 70 centimeter.

Sent torsdag aften dansk tid vandt Daniel Wagner sølv på 100 meter efter et drama, hvor han blev noteret for samme tid som briten Richard Whitehead. Begge løb i tiden 12.32 sekunder, og de fik derfor begge sølv, mens der ikke blev uddelt bronze.