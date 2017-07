Dani Alves fortsætter karrieren hos Paris Saint-Germain

Alves vil blive præsenteret på et pressemøde onsdag eftermiddag.

For to uger siden bekræftede han, at han efter blot en enkelt sæson i italienske Juventus søgte nye veje.

I juni meddelte Juventus, at klubben var indstillet på at rive kontrakten med Dani Alves over, da han selv insisterede på at komme væk.

Rygter sendte ham mod Premier League-klubben Manchester City, men det bliver altså i stedet den franske liga, der får glæde af den offensive højreback.

For et år siden forlod Alves spansk fodbold, hvor han havde været i 14 år. Først hos Sevilla fra 2002 til 2008, og dernæst hos FC Barcelona fra 2008 til 2016.

I den forgangne sæson oplevede han stor succes hos Juventus, der vandt Serie A og nåede Champions League-finalen, der blev tabt til Real Madrid.