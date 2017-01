Damgaard melder sig ind i VM: Jeg har været frustreret

Den farlige skytte har ellers haft en meget stille VM-start, og det vakte opsigt, at han mod svenskerne i mandags kun fik lidt over et minut på banen, inden landstræner Gudmundur Gudmundsson mistede tålmodigheden.

Efter et par dumme fejl blev Damgaard plantet permanent blandt udskifterne, og den oplevelse kostede en natlig tur i fitnesscentret.

- Der var noget, der lige skulle bankes ud, da jeg kom hjem på hotellet. Jeg gik ned i styrketræningscentret for at få klaret hovedet.

- Jeg var ikke tilfreds med mig selv og havde brug for at komme af med nogle frustrationer og aggressioner. Jeg har prøvet det før og kender mig selv rigtig godt, siger Michael Damgaard.

Landstræneren lovede dog hurtigt, at Damgaard ville komme til at spille en større rolle mod Bahrain, og Magdeburg-skytten kvitterede med at score fem gange i den danske 30-26-sejr

- Jeg er glad for, at jeg fik lov til at spille næsten hele kampen. Det var rart, og nu vil jeg forsøge at bygge ovenpå det her.

- Jeg blev bekræftet i, at jeg stadig kan spille håndbold, siger Michael Damgaard.