Dalsgaard efter polsk ydmygelse: En af dem man vil huske

- Det her er sådan en kamp, man vil huske tilbage på, når man er færdig med at spille fodbold.

- Vi fik lagt et fysisk pres, og vi moste dem nærmest bare. Det var godt set af trænerteamet, sagde Dalsgaard.

Den danske back, der til daglig spiller i engelske Brentford, kigger allerede frem mod mandagens kamp mod Armenien.

- Det er klart, at sådan en kamp her giver noget selvtillid. Vi er glade for at slå Polen. Det er et rigtig godt landshold.

- Det skal vi tage med videre, fordi vi har en kamp på mandag, som også er super vigtig, sagde Dalsgaard fredag.

Pione Sisto startede ligesom Dalsgaard på banen fredag.

Ifølge ham havde det danske landshold brug for en sejr, som den der kom i hus mod Polen.

- Ikke bare for opbakningens skyld, men også for at vise, at vi kan vinde på den måde, vi gør. Det var en forløsning.

- Vi har haft nogle svære kampe, også selv om vi har vundet.

- Vi ved godt selv, at spillet ikke har været godt nok, og det holder ikke i længden. På et tidspunkt går det galt, så det var vigtigt at vise det niveau, vi har, sagde Sisto efter fredagens kamp.

Det danske fodboldlandshold fik pustet liv i VM-drømmen med fredagens storsejr over Polen.

Målene blev sat ind af Thomas Delaney og Andreas Cornelius i første halvleg samt Nicolai Jørgensen og Christian Eriksen i anden halvleg.