Dallas Cowboys-legende misser kvalifikation til US Open

Romo gik de 18 huller i tre slag over par, og det var ikke nok til at slutte blandt de syv øverste, som fortsat kan drømme om at sikre sig deltagelse i en af golfsportens fire største turneringer.

Tony Romo, forhenværende quarterback for NFL-holdet Dallas Cowboys, måtte mandag se sit forsøg på at kvalificere sig til US Open ende på en golfbane uden for Dallas i Texas.

Tony Romo viste ellers sit talent med golfkøllerne, da han på 14. hul lavede en eagle.

Men på det efterfølgende hul spolerede han sine chancer for at gå videre til næste kvalifikationsrunde. Teeslaget havnede i et vandhul, og Romo endte med en tredobbelt bogey.

På det afsluttende 18. hul pyntede han på resultatet med en birdie til en runde i 75 slag.

Omkring 200 tilskuere dukkede ifølge The Texas Golf Association op for at følge den lokale favorit.

Tony Romo har tidligere forsøgt at kvalificere sig til US Open. I 2010 nåede han frem til den regionale finale, men måtte melde afbud på grund af forpligtigelser over for Dallas Cowboys.

Skader og hård konkurrence fra yngre spillere fik i 2016 Tony Romo til at slutte karrieren i amerikansk fodbold. Siden har han blandt andet været NFL-kommentator for en af USA's landsdækkende tv-stationer.

I sine 12 sæsoner som quarterback for Dallas Cowboy kastede han 248 gange den ovale bold til et touchdown.

Den nu 37-årige Romo blev flere gange i sin karriere udtaget til NFL-ligaens såkaldte Pro Bowl - en opvisningskamp mellem sæsonens bedste spillere.

Dette års US Open i golf spilles fra 15. til 18. juni i Erin i Wisconsin.