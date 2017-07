Dagens etape i Tour de France

Med to stigninger uden for kategori og en i kategori 1 ligner dagens etape en sag for folkene i toppen af klassementet.

Ruten består af tre Tour de France-klassikere i form af Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe og Col du Galibier, hvorfra der venter 28 kilometers nedkørsel mod mål i skibyen Serre-Chevalier.

Kombinationen Télégraphe og Galibier byder på i alt 42 kilometers klatring med kun en kort nedkørsel midtvejs, og her er der god mulighed for at slide rivalerne op efter to en halv uges prøvelser.

Vidste du ...

... at Col du Galibier har været en del af Tour de France-ruterne 33 gange siden 1911. Bjerget skulle også have været med i Touren for to år siden, men et jordskred tvang arrangørerne til med kort varsel at lægge vejen uden om den berygtede bjergtop.

Hold øje med:

Chris Froome

Fabio Aru

Romain Bardet