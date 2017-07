Dagens etape i Tour de France

Spørgsmålet er: Har sprinterholdene stadig energi til at køre ethvert udbrudsforsøg ind, eller skal det være i dag, at en gruppe "ufarlige" ryttere endelig får lov at holde et forspring til målstregen.

Hvis der stadig er kræfter og sult hos Démare, Kittel og co., kan det let blive en gentagelse af de flade etaper i den første uge: Et udbrud holdes i kort snor, køres ind til sidst, hvorefter sprinterne overtager scenen.

Vidste du ...

... at Bergerac og Périgueux var start- og målby for en enkeltstart på 20. etape i 2014? Ved den lejlighed kørte man i den modsatte retning med målstreg i Périgueux. Tony Martin vandt den 54 kilometer lange tidskørsel i overlegen stil.

Hold øje med:

André Greipel

Marcel Kittel

Arnaud Démare