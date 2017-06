Dagen derpå i U21-lejren: Det føles som tømmermænd

- Det er en tung fornemmelse, det føles lidt som tømmermænd. Den er lidt hård, siger Nørgaard på spillernes hotel i Krakow.

- Jeg havde svært ved at sove oven på skuffelsen efter en sen kamp. Vi ærgrer os rigtigt meget, selv om vi vidste, hvor svær den her pulje er.

- Vi vidste, at et nederlag i første kamp ville være mere eller mindre katastrofalt for os i forhold til at kunne gå videre. Det er selvfølgelig tungt, siger Brøndby-spilleren.

På grund af turneringens format er Danmark formentlig tvunget til at slå både Tyskland og Tjekkiet i de to sidste gruppekampe for at have en chance for at kunne avancere til semifinalerne. Selv to sejre kan vise sig ikke at være nok.

I planlægningen frem mod de to kampe skal U21-landsholdet bruge søndagens nederlag konstruktivt.

Særligt forsvaret fungerede godt, og spillerne havde en fornemmelse af, at de godt kunne matche det Serie A-dominerede modstanderhold.

- Man må ikke hænge for meget med hovedet over at tabe 0-2 til Italien, selv om det var en kamp, vi godt kunne have fået noget med fra.

- Man kunne godt se forskellen på Superligaen og Serie A i de momenter, hvor det blev afgjort. Men det skal ikke være en undskyldning, for vi vidste godt, at det var vores kollektiv, der skulle hjælpe os.

- Det gjorde det også langt hen ad vejen, men de individuelle kvaliteter vandt på en dag, hvor kollektivet godt kunne have fået noget ud af det, siger Christian Nørgaard.

Italien bragte sig foran 1-0 efter 53 minutter og lukkede kampen med 2-0-målet fem minutter før tid.

U21-landstræner Niels Frederiksen har genset kampen på video, og han mener ligesom Nørgaard, at der er gode momenter at tage med til Tyskland-kampen.

- Jeg synes, at spillerne gjorde alt, hvad de kunne. Kollektivt og individuelt var vi gode.

- For mig er det halv sejr, at vi trods alt spillede med i kampen indtil det 86. minut. Indtil da havde vi mulighed for at få et okay resultat med os fra den kamp, siger Niels Frederiksen.