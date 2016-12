Dårlig økonomi aflyser World Tour-løb i cykling

Cykelløbet Tour of Qatar bliver ikke kørt i 2017-sæsonen på grund af dårlig økonomi. Det meddeler Den Internationale Cykelunion (UCI) på sin hjemmeside.

- UCI har i dag modtaget besked om, at Tour of Qatar for både mænd og kvinder er aflyst. Det forlyder, at det er svært at tiltrække sponsorer til at finansiere løbet, lyder det kortfattet fra UCI.