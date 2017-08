DR og Discovery deler tv-rettigheder til OL

Onsdag har Discovery Networks, der hidtil var eneejer af tv-rettighederne til OL, indgået en aftale med Danmarks Radio om at dele tv-rettighederne til de kommende to olympiske lege.

Vinter-OL i 2018 og sommer-OL i 2020 kommer alligevel til at blive vist på landsdækkende tv i Danmark.

Det oplyser Discovery i en pressemeddelelse.

- Vi er enormt tilfredse med, at det nu er lykkedes at finde en aftale med DR, som sætter seeren i centrum. Aftalen giver alle OL-fans chancen for at følge OL på den måde, der passer dem bedst og på den skærm, de foretrækker, siger Anders Antonsen, nordisk sportsdirektør hos Discovery.

Ifølge pressemeddelelsen er rettighederne fordelt med 50 procent af begivenhederne hos hver broadcaster. Forskudt må de to rettighedshavere vise højdepunkter fra de sportsgrene, som de ikke har live-rettighederne til.

Discovery har blandt andet rettighederne til ishockey, landevejscykling og tennis, mens rettighederne til at vise atletik, badminton og herrelandsholdets kampe i håndbold er havnet hos DR.

For flere sportsgrene er tv-rettighederne endnu ikke fordelt mellem de to broadcastere.

DR og TV2 forsøgte sammen at overtage Discoverys rettigheder, men forhandlingerne strandede.

DR's mediedirektør, Henriette Marienlund, er derfor meget glad for, at det alligevel lykkedes at erhverve sig rettigheder til OL.

- Som public service-medie er det helt afgørende, at vi er i stand til at formidle både små og store sportsbegivenheder til danskerne.

- Det er således en målsætning i sig selv også at favne bredden og give opmærksomhed til de mange smalle idrætsgrene. Og det kan vi gøre med denne aftale, siger hun.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) pointerer, at det er positivt, at OL med onsdagens aftale kan nå ud til et større publikum.

- Det er meget glædeligt, at DR har købt rettighederne til de kommende to OL. Det sikrer, at OL og de mange fantastiske sportspræstationer når ud til den brede befolkning, siger DIF's administrerende direktør, Morten Mølholm Hansen.

Discovery står bag kanalerne Kanal 5, 6'eren, Canal 9 samt Eurosport 1 og 2. DR har tidligere vist sportsbegivenheder på DR1, 2 og 3.