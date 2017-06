DM-guldvindere præsenterer japansk landsholdsspiller

Det skete i forbindelse med et pressemøde, hvor den japanske højrefløj Ayaka Ikehara blev vist frem som ny spiller i truppen for den kommende sæson.

Klubben skriver i en pressemeddelelse, at 26-årige Ayaka Ikehara er japansk landsholdsspiller, og hos Nykøbing Falster er man indstillet på at arbejde hårdt for at få Ayaka Ikehara til at falde til i Danmark, så hun kan levere på håndboldbanen.

- Vi ved godt, det kræver noget ekstra at integrere en spiller fra Japan, men vi føler, hun har nogle af de kvaliteter, vi søger på højre fløj. Derfor tør vi godt binde an med en japansk spiller.

- Ayaka er en teknisk dygtig og hurtig fløj, der vil vise nogle finurligheder, vi ikke ser i den danske liga.

- Det kommer til at kræve en del at få Ayaka integreret, men hun vil komme til at lære dansk, siger Henrik Hansen, der er formand i klubben.

Nykøbing Falsters håndboldkvinder kunne for nylig fejre klubbens første sæt DM-guldmedaljer, da København Håndbold blev besejret i klubbernes tredje DM-finaleopgør.