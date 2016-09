DM-guldvinder i håndbold opruster med landsholdsspiller

De danske mestre har sikret sig den spanske forsvarsspiller Lara González Ortega, der i sidste måned var med til at nå kvartfinalen ved OL i Rio.

Team Esbjerg har købt forsvarsspilleren, der har fået en toårig aftale, fri af kontrakten med Siofok i Ungarn.

- Vi ønskede ikke bare at hente en bagspiller, men specifikt en god forsvarsspiller til treerblokken, hvor vi i forvejen blot har tre spillere til rådighed.

- Her har Lara González en central position på det spanske landshold, og jeg synes, det er fedt, at vi har været i stand til at hente en forsvarsspiller på det høje internationale niveau.

- Lara har også kvaliteter i angrebsspillet, og dem bliver der ligeledes brug for, siger Team Esbjergs cheftræner, Lars Frederiksen, til klubbens hjemmeside.

Lara González Ortega har tidligere optrådt for franske Metz, hvor hun var med til at spille i Champions League.

- Alle kender mig som forsvarsspiller. Men jeg vil vise publikum i Esbjerg, at jeg også kan spille i angrebet. Jeg glæder mig til at komme til en stor klub i et land, hvor folk elsker håndbold.

- Jeg ser frem til gode muligheder for at lære og udvikle mig som håndboldspiller, siger Lara González Ortega.