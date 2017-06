DM-guldvinder får reprimande for positiv dopingtest

Martin Toft Madsen blev 28. januar testet positiv for det forbudte stof DMBA, samme dag som han satte dansk timerekord under seksdagesløbet i Ballerup.

- Rytteren hævdede efterfølgende, at han måtte have indtaget det forbudte stof via et lovligt kosttilskud købt i Danmark. Han afleverede efterfølgende en række af sine kosttilskud til Anti Doping Danmark i original emballage - både i åbnet og uåbnet form, lyder det i meddelelsen fra DIF.

- Anti Doping Danmark besluttede sig for at analysere kosttilskuddet, og analysen viste efterfølgende fund af stoffet DMBA. Det var første gang nogensinde, at Anti Doping Danmark har benyttet denne fremgangsmåde.

- På baggrund af analyseresultatet vurderer DIF's Dopingnævn, at den positive dopingprøve kan tilskrives et forurenet kosttilskud, og at Martin Toft Madsen er uden væsentlig skyld.

- Samtidigt anfører nævnet, at han har udvist den grad af forsigtighed, som kan forventes af en eliteidrætsudøver. Blandt andet har han orienteret sig grundigt forud for anvendelsen af kosttilskuddet, og han indkøbte kosttilskuddet hos en anerkendt forhandler.

- På den baggrund har DIF's Dopingnævn valgt at ikende rytteren den mildeste sanktion i form af en reprimande.

- Og da stoffet var til stede under konkurrencen og kan have haft en effekt på præstationen, diskvalificeres han fra konkurrencen, og hans timerekord bliver således annulleret, skriver DIF.

32-årige Martin Toft Madsen har to år i træk vundet DM i enkeltstart.

DIF oplyser, at rytteren ikke har været suspenderet, mens sagen er blevet behandlet.