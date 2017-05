DM-finale skal løfte håndbolden i det østlige Danmark

Ingen af klubberne har tidligere være i finalen, og alt er sat ind i begge lejre på at få gulddrømmen til at gå i opfyldelse.

Men på ledelsesgangene i klubberne håber man også, at en DM-finale, der samtidig er et slag om det østlige Danmark, kan sparke mere liv i håndbolden øst for Storebælt.

- Det betyder en hel masse for byen og for vores medlemmer, siger formand i Nykøbing Falster Håndbold, Henrik Hansen.

- Det er fantastisk, og jeg forventer da også, det vil betyde en masse for interessen for håndbold generelt i hele området, og at flere vil spille håndbold, tilføjer han.

- Jeg synes da også, det er sjovt, at det er København, vi skal møde. Det er rigtig godt for håndbolden i Østdanmark. Og det er fedt, at der er en storby med.

Hos konkurrenterne i hovedstaden er begejstringen gensidig.

- For håndbolden betyder det uendelig meget, at ikke bare København, men også Lolland/Falster, er kommet på kortet, siger Kim Mikkelsen, direktør i København Håndbold.

Han mener, at årets finale er med til at vise de unge spillere, at man ikke længere behøver at søge vestpå for at kunne blive en dygtig håndboldspiller.

- Det betyder meget for de unge talenter, der vokser op i øst, at de rent faktisk kan se, at der er steder at tage hen.

- Det vil forventeligt betyde rigtig meget for vores U16- og U18-hold. Er du østdansk håndboldspiller og 15 år gammel, så behøver du altså ikke længere at tage til Jylland på kollegie for at finde et sted at spille håndbold.

- Der er et super U16- og U18-hold under FIF, som leder direkte op til København Håndbold. Og man kan også spille for Nykøbing Falster. Ajax er også rykket op. Så for håndbolden er det kæmpe stort, siger Kim Mikkelsen.

Den første af maksimalt tre kampe om DM-titlen spilles lørdag klokken 16.10 i Næstved, hvor Nykøbing Falster har rykket hjemmebanen hen til anledningen for at kunne huse flere tilskuere.