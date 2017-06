DIF støtter IOC i at vælge to OL-værter på samme tid

Los Angeles og Paris har længe været de to eneste tilbageværende kandidater i kapløbet om at blive vært for OL i 2024.

På et møde i Den Internationale Olympiske Komité (IOC) blev det i weekenden vedtaget at gå videre med anbefalingen om, at de to byer skal have hvert sit OL, og at tildelingen af værtsskaberne skal ske på samme tid.