DIF støtter DBU i konflikt: Spillere er ansat af klubber

Ifølge DBU er et af kravene fra Spillerforeningen, der repræsenterer spillerne, at spillerne skal ses som arbejdstagere i landsholdsregi, mens DBU er arbejdsgiver.

Det er DBU uenig i, og fodboldunionen får støtte fra Danmarks Idrætsforbund (DIF).

DIF-direktør Morten Mølholm Hansen understreger i en pressemeddelelse, at DIF ikke ønsker at blande sig i de enkelte forhold, der skal forhandles i den kommende landsholdsaftale.

- Men i forhold til om landsholdsspillere skal karakteriseres som arbejdstagere, så er vi inde og røre ved noget helt principielt for os og vores forbund.

- Spillere er og skal være ansat i klubberne. Det er dér, de har deres daglige tilhørsforhold. De skal ikke være ansat to steder, og man kan ikke sidestille at være udtaget til et landshold med et klassisk arbejdstager/-giver-forhold.

- At spille for landsholdet er et tilbud til nogle få udvalgte om at repræsentere de rødhvide farver, og det kan ikke sidestilles med en spillers tilknytning til en klub. Det gælder i forhold til DBU og i forhold til vores andre specialforbund, siger Morten Mølholm Hansen.

Den nuværende aftale for de to landshold udløber tirsdag ved midnatstid.

I 2015 blev herrelandsholdets aftale forhandlet på plads, men det var også efter langvarige forhandlinger, hvor der blev truet med strejke, fordi DBU og Spillerforeningen slet ikke kunne finde fælles fodslag.

Næste år udløber aftalen mellem DBU og Spillerforeningen omkring herrelandsholdet, så der skal man igen til forhandlingsbordet.