DIF glæder sig over yngre OL-profil i Tokyo

Ved OL i Tokyo om tre år håber man at få fat i et yngre OL-publikum,

Beslutningen vækker glæde i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Alle analyser viser, at OL-publikummet bliver ældre og ældre. Derfor er det vigtigt med ændringer, hvis OL også skal være der om mange år.

- IOC har skævet til, hvad de unge interesserer sig for og har blandt andet fundet inspiration i gadekulturen og testet ting af ved ungdoms-OL.

- Jeg synes, at det er den rigtige vej at gå, og det understreger, at sporten hele tiden skal udvikle sig og følge tidens tendenser, hvis vi vil have de yngre generationer til at være fysisk aktive, siger Niels Nygaard, der er formand i DIF, i en pressemeddelelse.

Ønsket om at tiltrække et yngre publikum rammer dog også discipliner, hvor Danmark historisk har gjort det godt. Det gælder eksempelvis roning og skydning.

- Set med danske briller er der dog også ændringer, som vi gerne havde været foruden, og som vi har kæmpet for ikke skulle ske.

- Vi har eksempelvis stolte OL-medaljetraditioner i roning og skydning, men her er der sket ændringer, så "Guldfireren" ikke længere kan deltage. Det ærgrer mig meget, men så må vi kæmpe for at gøre os gældende i nogle af de nye discipliner i stedet, siger Niels Nygaard.

I Tokyo kommer der også en fordobling af konkurrencer, som involverer både mænd og kvinder.

I alt vil 18 konkurrencer være både med deltagelse af mænd og kvinder, og der vil blive uddelt 15 flere sæt medaljer.

Da flere sportsgrene får cuttet antallet af deltagere ned, så vil der samlet set være 285 færre atleter i Tokyo, end der var i Rio de Janeiro i 2016.