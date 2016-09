Morten Mølholm er bekymret over, at hackere kan få adgang til atleters data.

DIF efter Blume-lækage: Atleter skal sikres i fremtiden

Det mener Morten Mølholm Hansen, direktør for Danmarks Idrætsforbund (DIF), i forbindelse med, at den danske svømmer Pernille Blume, der vandt guld ved OL i Rio, er blandt en række atleter, hvis data er blevet lækket.

Det er dybt bekymrende, når det kan lade sig gøre for en hackergruppe at lække internationale atleters sundhedsdata fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

- Det er personfølsomme data, og det er dybt bekymrende, at russiske hackere kan få adgang til dem og sprede dem i det offentlige rum.

- Der skal kigges nærmere på, hvordan det kunne ske, og hvordan det kan undgås i fremtiden, for atleterne skal kunne vide sig sikre på, at deres personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, siger Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

Wada og Anti Doping Danmark (ADD) mener, at Rusland står bag lækagen, og motivet skulle være hævn for udelukkelsen af adskillige russiske atleter ved OL i Rio.

- Der er behov for, at Rusland tager et ansvar og griber ind over for den påviselige statssponsorerede doping i landet og hjælper til med at gribe ind over for kriminelle aktører som disse hackere, siger DIF-direktøren.

Af de lækkede papirer fremgår det, at Pernille Blume under OL i Rio benyttede sig af stoffet terbutalin. Men den 22-årige svømmer havde tilladelse til at bruge det, fordi hun lider af astma.

Morten Mølholm understreger, at Blume har handlet helt efter bogen.

- Hun har søgt en dispensation til noget medicin for at kunne behandle sin astma, og hun har fået dispensationen ud fra en medicinsk vurdering. Det er standardprocedure.

- Disse hackere prøver at skabe et billede af, at der er foregået noget fordækt, hvilket slet ikke er tilfældet. Der er ingen nyhedsværdi i de dokumenter, de har stjålet, siger Mølholm.