DIF-direktør: International matchfixing rammer os alle

Der er behov for et internationalt koordineret samarbejde for at kæmpe mod matchfixing, mener Morten Mølholm.

Derfor er der behov for et større internationalt samarbejde mod matchfixing.

Meldingen kommer i forlængelse af, at kultur- og kirkeministeren Mette Bock (LA) som ny sportsminister har tanker om at styrke indsatsen mod matchfixing både inden for Danmarks grænser og uden for.

Det kan blandt andet være med en koordineret indsats mod matchfixing på tværs af landegrænser og sportsgrene.

Det er et skridt i den rigtige retning, lyder det fra Morten Mølholm Hansen.

- Der er et kæmpe behov for et internationalt samarbejde.

- I cykelsporten syntes vi, at vi havde gjort rigtig meget nationalt for at bekæmpe doping, men måtte konstatere, at danske cykelryttere var dopede alligevel, fordi de kom på internationale hold.

- Det her er ikke noget, som vi kan klare alene, siger han.

Det vil ifølge direktøren tage tid, før der bliver et koordineret samarbejde med ensartede regler, da matchfixing er et forholdsvis nyt fænomen, og det er kompliceret at lave et internationalt samarbejde på tværs af nationer, idrætsgrene, politi og spillevirksomheder.

Den Olympiske Komité (IOC) kan komme til at spille en vigtig rolle, mener Mølholm.

- Det, der vil være afgørende, er, hvor meget en organisation som IOC vil lægge vægt på, at der skal arbejdes med det her område.

- IOC er nok det tætteste, vi kommer på en idrætsorganisation, der arbejder på tværs af idrætterne og har magt og pondus internationalt, siger han.

Den manglende koordinerede internationale indsats gør, at man som idrætsudøver kan få karantæne fra en sportsgren i Danmark, men stadig fortsætte med at dyrke sporten i andre lande, oplyser Mølholm.

Ishockeyspilleren Kirill Starkov fik i 2014 fem spilledages karantæne af Danmarks Ishockey Union for at satse penge på modstanderen, da han selv repræsenterede Esbjerg Energy.

Efterfølgende rykkede han til den schweiziske klub Red Ice.

Hvis karantænen derimod var kommet fra Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), ville det ikke kunne lade sig gøre, da den gælder internationalt.

At det overhovedet er muligt at spille i andre lande uden at have afsonet en karantæne, vækker undren hos kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA).

- Der er mange, der kan have svært ved at forstå, at man har mulighed for at konkurrere i nogle lande, hvis man har fået karantæne i et andet land. Hvad mulighederne er for at se på det, vil jeg gerne drøfte, siger hun.