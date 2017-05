DIF-boss: Svensk matchfixingsag falder heldigt for os

En spiller fra AIK gjorde opmærksom på, at han var blevet tilbudt penge for at underpræstere, og derfor blev sagen opdaget og kampen aflyst.

Sagen er trist, men kan bruges hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) til at bekæmpe lignende forsøg i dansk idræt.

- At det foregår i Sverige, fortæller os, at vi skal tage det alvorligt, for så forskellige er Danmark og Sverige ikke.

- Vi er langt fremme i vores bekæmpelse af matchfixing i Danmark, men vi mangler stadig nogle ting.

- Vi vil i den kommende tid gøre endnu mere ud af at informere vores udøvere, trænere og ledere om, at de både skal sige nej til forsøg på matchfixing, men også at de har pligt til at underrette os.

- Det er skrevet ind i vores regler, påpeger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen og tilføjer:

- Man kan sige, at sagen i Sverige falder enormt heldigt. Den er med til at synliggøre, hvor vigtigt det er at fortælle om sin viden.

- Derfor falder sagen meget heldigt for os i vores bestræbelser på at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at informere om de her ting.

Hvis DIF skal være i stand til at forhindre fixede kampe, er det vigtigt, at trænere, ledere og spillere, som ved noget, informerer myndighederne, forklarer han.

- Det er det, der er sket i den svenske sag. Der er en, der er blevet kontaktet, som så har givet informationen videre, så det er landet hos myndighederne eller hos fodboldforbundet.

- Det er super vigtigt, hvis vi skal have en chance for at bekæmpe det her uvæsen, forklarer Mølholm.

Undersøgelser har vist, at flere udøvere har været udsat for forsøg på matchfixing uden at underrette om det.

- Vi har haft undersøgelser, som har forskrækket os lidt, fordi de viser, at det ikke helt er gledet ind hos alle, at det er vigtigt, at man lever op til sin underretningspligt.

- Det er ikke kun i dansk fodbold, men i dansk idræt i det hele taget. Eller i hvert fald i de idrætsgrene, vi har undersøgt, og som især er sårbare over for matchfixing.

- Der er foruroligende for os, at folk ikke forstår, at de også selv skal spille med og oplyse til myndigheder som os, at sådanne forsøg har fundet sted.

- Det er derfor, at det så super i den svenske sag, at der er en, der fortæller det, lyder det fra DIF-direktøren.