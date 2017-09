DIF: Spillerforeningens krav ødelægger dansk idræt

Spillerforeningen har som et af flere krav, at DBU anser udtagne landsholdsspillere for at være lønmodtagere. Og at DBU er arbejdsgiver.

- Nu skal dansk idræt passe på, hvis vi ryger ud på sådan en glidebane. Det vil vi advare meget kraftigt imod, siger Morten Mølholm.

- Vi reagerer alene på baggrund af det meget principielle spørgsmål, om man skal betragte et forbund som arbejdsgiver over for landsholdsspillere. Der råber jeg vagt i gevær på idrættens vegne, siger han.

Sådan et krav kan spolere meget for de mindre forbund, påpeger DIF, der blandt andet varetager DBU's interesser.

- Det er ikke kun af hensyn til fodbolden. Det er på vegne af alle vore idrætter. Der er nogle forbund, der er tættere på end andre.

- Og hvor det kan komme op som det næste efter fodbold. Det vil typisk være håndbold, ishockey og badminton, siger Morten Mølholm.

Han mener, det er principielt forkert, at man som landsholdsspiller skal betragtes som lønmodtager.

- Det sender et fuldstændigt forkert signal omkring det at være udtaget til et landshold. Og det medfører en masse problemer for en række af vores forbund.

- Det har vores forbund slet ikke økonomi til. De vil slet ikke kunne varetage de forpligtelser, der følger med. En række af vores forbund er ikke særligt økonomisk stærke.

- Langt de fleste forbund lever af vores støtte, og vi har 61 forbund at sprede støtten ud til, forklarer Morten Mølholm.

Man kan ikke have to arbejdsgivere, og atleternes arbejdsgiver er klubber, hvor de ansat til dagligt, påpeger DIF-direktøren.

- Man skal passe på med ikke at ødelægge en sund struktur i dansk idræt ved lige pludselig at gøre det til et lønmodtagerspørgsmål at repræsentere sit land.

- Det er en underlig måde at repræsentere sit land på, mener Morten Mølholm.

Det har hverken tirsdag eller onsdag været muligt at få en kommentar fra Spillerforeningen, hvis eneste udmelding har været en pressemeddelelse med udtalelser fra kvindelandsholdets anfører, Pernille Harder.