DIF: Det giver stabilitet at sende OL til Paris og LA

Paris og Los Angeles ventes i september at blive valgt som værtsbyer for de olympiske lege i henholdsvis 2024 og 2028.

- Det er en rigtig god beslutning, der skaber stabilitet i en årrække frem.

- Det er to rigtig gode byer, der har de fleste anlæg klar og ved, at de vil kunne gennemføre legene på en god måde. De har også en kapacitet og en infrastruktur, der gør, at man kan være tryg ved afviklingen.

I juli besluttede Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at det skulle være muligt at tildele værtskabet til to byer på én gang.

Paris og Los Angeles er lige nu de eneste byer med i kapløbet, og efter at Los Angeles har accepteret at vente indtil 2028 med at afholde legene, er banen nu kridtet op til at vælge de to storbyer som kommende værter.

Og Niels Nygaard har accepteret, at der er behov for store, økonomisk stærke byer for at afholde et enormt arrangement som OL.

- På den ene side kunne man godt ønske, at OL var lidt mere overskueligt, så det også var muligt for et land som Danmark at byde på det.

- På den anden side så er hele kernen og sjælen ved OL, at der er op imod 30 sportsgrene, der afholder deres mesterskab ved legene, og det er helt unikt, lyder det fra den danske DIF-formand.

Tilbage i 2009 var fire byer med i kapløbet, da OL-værten for 2016 skulle findes ved et IOC-topmøde i Bella Center i København. Her vandt Rio afstemningen foran Chicago, Madrid og Tokyo.

Denne gang var der oprindeligt fem byer i spil til 2024-værtskabet, men både Hamburg, Budapest og Rom har siden trukket sig af enten politiske eller økonomiske årsager. Derfor resterer kun Paris og Los Angeles.

- Det er klart, at det havde været sjovere, hvis der havde været fem byer til at kæmpe om det. Men den verdenspolitiske og økonomiske situation har dikteret, at det er blevet, som det er, siger Niels Nygaard.

Den seneste OL-vært, Rio, blev ramt af økonomiske problemer efter tildelingen af værtskabet. Alligevel er Niels Nygaard tryg ved at sende OL mod Los Angeles 11 år inden selve afviklingen af legene.

- Vi ved, at idrætsinteressen i USA og Los Angeles er så stor, at den vil de også have 11 år ude i fremtiden. Og de har anlæggene og den økonomiske power til det. Så jeg er tryg nok ved beslutningen.

- Og jeg kan ikke forestille mig, at der sker noget lignende i Los Angeles, som hvad der skete i Rio, lyder det fra Niels Nygaard.

Han siger, at tildelingen af det dobbelte værtskab giver IOC mulighed for at tænke i helt nye baner i forhold til udvælgelsen af værtsbyer.

Eksempelvis ved han, at der er snak om i højere grad at opsøge oplagte værtsbyer frem for at benytte en klassisk ansøgningsproces.

- Jeg ved, at det er en af de overvejelser, man gør sig, siger Niels Nygaard.

IOC tildeler officielt værtskaberne for 2024 og 2028 i Lima 13. september.