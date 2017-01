DHF holder tæt om Ungarns René Toft-afgørelse

Dansk Håndbold Forbund (DHF) kender svaret, men ønsker ikke at løfte sløret for, om ungarerne har sagt god for den danske stregspillers albueskinne.

- Vi sender en pressemeddelelse ud i morgen, hvor vi giver nærmere besked. Jeg har ikke mere at sige i aften, siger den danske delegationsleder, Jan Kampman.

René Toft og Ungarn har en speciel fælles historie efter de to holds møde i Bygma Cup for godt to uger siden.

Her anklagede ungarerne den store dansker for gentagne tilfælde af film, fordi han efter deres opfattelse lod sig falde alt for let i de hårde nærkampe på stregen.

Efter Danmarks 32-29-sejr over Qatar i den sidste gruppekamp ved VM kan landstræner Gudmundur Gudmundsson heller ikke kaste lys over land.

- Nej, det må du spørge DHF-ledelsen om. Jeg håber, at vi kan have ham med, men jeg ved det ikke, siger Gudmundsson.

Den spegede sag handler om, at Toft er nødt til at spille med en albuebeskytter, der indeholder metalstivere.

Det er imidlertid forbudt ifølge regelsættet fra Det Internationale Håndboldforbund (IHF), som kun vil lade Toft spille, hvis alle modstandere giver skriftligt tilsagn.