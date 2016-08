Morten Stig Christensen (til venstre), som er generalsekretær i DHF, understreger, at hverken DHF eller landstræner Gudmundur Gudmundsson (i midten) har haft indflydelse på Ulrik Wilbeks (til højre) beslutning om at stoppe som sportschef i DHF.

Artiklen: DHF-boss: Det er Wilbeks egen beslutning at stoppe

DHF-boss: Det er Wilbeks egen beslutning at stoppe

- Det er Ulrik Wilbeks egen beslutning. Det er efter en lang række samtaler, at Ulrik er kommet frem til den beslutning.

Generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Stig Christensen, understreger, at det udelukkende er Ulrik Wilbek selv, der har truffet beslutningen om at stoppe som sportschef i DHF.

- Den beslutning accepterer og anerkender jeg, for jeg ved, at når Ulrik er kommet frem til det, så er det en moden beslutning, og set i det lys så er det den rigtige, siger Morten Stig Christensen.

Generalsekretæren fortæller desuden, at landstræneren for herreholdet, Gudmundur Gudmundsson, ikke har haft noget med Wilbeks pludselige stop i DHF at gøre.

- Gudmundur har ikke blandet sig. Det er klart, at jeg har haft snakke med Gudmundur, ligesom jeg har haft snakke med andre, der har været involveret i det her, men beslutningen er Ulriks egen, og den er truffet i gensidighed med DHF, siger Morten Stig Christensen.

Ifølge TV2 Sport drøftede Wilbek og udvalgte landsholdsspillere under OL muligheden for at fyre landstræner Gudmundur Gudmundsson med øjeblikkelig virkning.

Det blev angiveligt gentaget dagen efter OL-finalen, men begge gange mente spillerne ifølge TV2 Sport, at en fyring var for drastisk.

Det er de historier, som er kommet frem efter OL, der nu betyder, at Ulrik Wilbek har valgt at trække sig som sportschef i DHF.

- Det vigtigste for mig har altid været og er fortsat dansk håndbold, og i lyset af den uro, der har været siden hjemkomsten fra OL i Rio, kan jeg ikke se mig selv fortsætte som sportschef, siger Wilbek i en pressemeddelelse.

- Jeg ønsker ikke at tage fokus fra landsholdsarbejdet, men derimod ønsker jeg at give Gudmundur de bedste arbejdsbetingelser fremover.

Ulrik Wilbek har været sportschef i DHF siden 2012.