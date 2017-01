DCU hyrer elitechef til nyoprettet stilling

- Med Jens-Erik Majlund er jeg sikker på, at vi i DCU har fundet den rette mand til at stå i spidsen for administrationen og elitearbejdet til gavn for den succesfulde danske cykelsport.

- Jens-Erik Majlund har stor erfaring fra idrætsverdenen og er vant til at finde gode løsninger i politisk ledede organisationer fyldt med topengagerede frivillige, siger DCU-formand, Henrik Jess Jensen, i meddelelsen.

DCU fyrede 5. oktober sin direktør Per Henrik Brask, og ved den lejlighed forlød det, at man ville have en ny struktur klar i unionen efter nytår.

Det stod ved magt, og Jens-Erik Majlund ser frem til udfordringerne, der følger med det sportslige ansvar for talent- og elitearbejdet i DCU.

- Jeg været meget glad for mine mere end ti år i Dansk Ride Forbund, men mente også, at tiden var til at prøve kræfter med nye udfordringer.

- Netop den helt særlige kombination af bredde-, talent- og elitearbejde, som der er i Danmarks Cykle Union, glæder jeg mig til at arbejde med, siger Jens-Erik Majlund.