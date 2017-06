DBU vil sende landsholdet ud i provinsen

Danmarks fodboldlandshold skal være for hele Danmark og skal i højere grad ud i provinsen både for at spille kamp og træne.

Alle danskere skal have mulighed for at opleve fodboldlandsholdet i en by tæt på, siger DBU-formand Jesper Møller.

Det er ikke nyt, at A-landsholdet spiller andre steder end i København, og kvindelandsholdet og U21-landsholdet har fast spillet i henholdsvis Viborg og Aalborg i deres seneste kvalifikationsturneringer.

- Der er mange store fodboldkampe og andre events i hovedstaden, men jeg håber, at hovedstadsområdet stadig har lyst til at være vært for fodboldlandsholdet.

- Ellers må vi overveje at rykke flere landskampe til andre byer, hvor vi har oplevet god opbakning i både Odense, Aarhus, Herning, Aalborg, Horsens, Viborg og andre steder i provinsen, siger Jesper Møller.

Danmark skal på tirsdag møde Tyskland i en testkamp, der afvikles på Brøndby Stadion.