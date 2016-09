DBU stemmer på slovener i Uefa-præsidentvalg

48-årige Aleksander Ceferin, der er formand for Det Slovenske Fodboldforbund (NZS), er en af to kandidater, der stiller op til valget. Den anden er 68-årige Michael van Praag, der står i spidsen for Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB).

Van Praag vil imidlertid kun kunne sidde som præsident i to et halvt år, før han falder for aldersgrænsen, som er 70 år.

- Valget mellem de to kandidater har været en god proces for demokratiet. Det har ikke været nogen nem beslutning, for jeg respekterer og sætter pris på både Van Praag og Ceferin, og begge har lyttet imødekommende til vores holdninger, siger DBU-formand Jesper Møller i en pressemeddelelse.

- Uefa har behov for en helt nødvendig fornyelse og større respekt for fundamentale demokratiske principper og processer, hvilket på det seneste har manglet fuldstændigt i den dybt problematiske beslutning om en ny Champions League.

- Vi tror på, at Aleksander Ceferin er den kandidat, der bedst kan sikre fornyelse i Uefa og arbejde for at ændre beslutningen om Champions League.

Sammen med de øvrige nordiske fodboldformænd mødtes Jesper Møller torsdag i sidste uge med de to præsidentkandidater i København.

Uefa har ikke haft en permanent præsident, siden Michel Platini sidste år kom i problemer. Her kom det frem, at Platini i 2011 modtog en mistænkelig pengeoverførsel fra den tidligere præsident Fifa-præsident Sepp Blatter.

Platini blev af Fifa idømt en otteårig karantæne. Den blev efterfølgende sat ned til seks år af Fifa og siden til fire år af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Præsidenten for Det Spanske Fodboldforbund (RFEF), Ángel María Villar, har vikarieret som præsident efter Platini. Villar stillede oprindeligt op til Uefa-præsidentvalget, men spanieren trak sig i sidste uge.

- DBU insisterer på reformer, fornyelse og kulturændring i Uefa, og vi vurderer, at den skal komme udefra.

- Der er behov for langt større åbenhed samt styrket fokus på good governance.

- Samtidig kræves et stærkt lederskab, så vi igen kan få større fokus på udviklingen af fodbold på tværs af hele Europa. Det gælder både bredden og eliten, men især for børn samt piger og kvinder, siger Jesper Møller.