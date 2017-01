Artiklen: DBU poster millioner i at få et bedre landshold

Danmark bør være blandt Europas 15 bedste nationer, viser en ny analyse, og Dansk Boldspil-Union (DBU) vil investere et tocifret millionbeløb for at nå nye sportslige mål.

Det skriver Politiken.

- Pludselig er vi i nærheden af Congo og bag alle mulige lande, som vi ellers aldrig har sammenlignet os med før.

- Det er ikke godt nok. Derfor skal vi skabe en ny national, sportslig ambition, som sætter rammen for vores landshold og udstikker en retning i arbejdet med dansk fodbold, siger Claus Bretton-Meyer, direktør i DBU, til avisen.

Direktøren fortæller til Politiken, at man har afsat et tocifret millionbeløb til at arbejde målrettet på at ændre kurven på verdensranglisten, hvor Danmark aktuelt ligger nummer 47.

Aktuelt indtager Danmark en beskeden 27.-plads på den europæiske del af verdensranglisten - bag nationer som blandt andre Nordirland, Ungarn og Island.

- Før vi sætter et eller andet konkret mål, rejser der sig nogle spørgsmål: Hvad er potentialet i dansk fodbold? Hvilken position skal vi stile efter? Hvornår skal vi indtage den? Hvordan når vi derhen? Den slags, siger direktøren til Politiken.

For at finde ud af det, har DBU hyret to firmaer.

Hollandske Hypercube har analyseret potentialet i dansk fodbold i grove træk, og belgiske Double Pass har set nærmere på, hvad der skal til for at forbedre niveauet.

Med afsæt i en analyse af forskellige faktorer og en sammenligning med Sverige, Østrig, Schweiz og Belgien når Hypercube frem til, at det danske potentiale er til at være nummer 15 på den europæiske rangliste.

- Hypercube har kigget på en række komplicerede faktorer som økonomi, demografi, strukturer i samfundet, sociale forhold, fodboldtradition og talentmasse.

- Og den rapport påpeger altså, at der er et uudnyttet potentiale i dansk fodbold. I princippet er det til at ligge på en 15.-plads, og det er positivt, men der er behov for, at vi gør noget nu.

- I det arbejde skal den her nye sportslige ambition udpege en retning, siger Claus Bretton-Meyer.

Ifølge analysen fra Hypercube vil det tage mellem fem og otte år at nå tilbage blandt Europas 15 bedste landshold, skriver Politiken.